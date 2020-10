Drevená podpora z (ne)kvalitného dreva

Predstavte si, že existuje firma, ktorá vyrába drevené podpory z kvalitného dreva, ktoré však býva náchylné na chorobu. Treba ho vždy skontrolovať. A v tom niekto príde, že pozná spôsob, ako ich skontrolovať viac za rovnaký čas.

Má to však jeden malý háčik. Novým spôsobom sa zachytí len najzamorenejšie drevo. Ak má drevo len malú nákazu, test ho nemusí zachytiť. Preto sa dohodnete, že každé drevo skontrolovať 2x s týždenným odstupom.

Čo sa však stane. Pred prvým kolom sa nakazí aj časť dovtedy zdravých driev. Najzamorenejšie sa vyradia, ostatné dostanú certifikát, že sú negatívne a dajú sa spolu do jedného skladu, v prípade potreby je možné ich premiestniť na iné miesto. Lenže tie drevá, čo sú negatívne, avšak nakazené, takto pred druhým testovaním nakazia aj ďalšiu časť (dovtedy) zdravých driev. Prejde druhé kolo, opäť sa najzamorenejšie vyradia, zvyšok dostane papier, že sú negatívni. Áno, aj tie drevá, ktoré sú reálne zamorené, ale test ich neodhalil, lebo v sebe nemali dostatok nákazy. Tieto drevá sa potom spracujú a použijú ako podpery pod rôzne mosty - jeden most má tri podpery (z toho jednu z našej firmy), ďalší má až štyri (z toho dve z našej firmy). Problém je, že keďže sú nakazené (aj keď papierovo zdravé), hrozí riziko, že nakazia aj ostatné podpery a celý most sa teda zrúti.



Otázka znie - kúpili by ste si drevenú podperu z takejto firmy?



Prečo to píšem - včera p. Matovič (veľmi správne) zdôrazňoval, že tieto testy zachytia možno jedného z troch - t.j. jeden bude papierovo pozitívny a dvaja papierovo negatívni. Pán premiér síce povedal, že falošne negatívni nie sú infekční (čo mu blahoželám, že má takúto vedomosť - lebo dodnes sa nevie, kde je tá hranica, kedy človek je a nie je infekčný), ale zároveň povedal (veľmi správne), že aj od zajtra môžu byť rizikom pre svoje okolie.

Mimochodom, p. Jančuška z nitrianskej nemocnice povedal, že PCR testy im odhalili 6 pozitívnych pacientov - avšak tieto antigénové testy jedného (takže piati boli falošne negatívni).

Ja sa teda opäť pýtam - načo sa toto všetko robí, keď sa síce odchytí teraz časť pozitívne testovaných ľudí, ale iná časť bude stále behať po vonku a môže nakaziť iných. No a na tento experiment minieme cca 100 miliónov eur (testy + ostatné náklady). Ktoré sme mohli investovať do trasovania, testovania PCR testami, odmien a podobne. A nie do testovania, kde každý negatívny môže byť vlastne pozitívny (a nezabúdajme na falošnú pozitivitu - čo je tiež nebezpečné, pokiaľ bude človek žiť s tým, že má pár mesiacov ochranu v podobe protilátok)

Ale to ja len tak.