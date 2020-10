(Ne)povinné testovanie

Konečne sme sa dozvedeli, či bude testovanie povinné, alebo nie. A zistili sme, že nebude - aj keď vlastne bude.

No, takže - testovanie je dobrovoľné, ale kto nepôjde, tak nútená 10-dňová karanténa. (Čiže tá dobrovoľnosť je asi taká, že Stoj, lebo strelím.)

Osobne nemám problém ísť na test, pokiaľ budú splnené tri základné veci.

1. Nebudem mať možnosť sa tam nakaziť (a je jedno, či to bude SARS-CoV-2 alebo niečo iné).

2. Odber bude vykonávať odborne spôsobilá osoba (poznámka - hodinový rýchlokurz nie je spôsobilá osoba).

3. Bude zabezpečené, že vzorky sa navzájom nepopletú/nekontaminujú.

Tieto veci nie sú stále vyriešené. To, že máme 3200 študentov medicíny je pekné, ale tí tam tiež nebudú nahnaní nasilu (v ČR spravili niečo podobné a mali naozaj málo dobrovoľníkov). (dopĺňam poznámku - zdravotníci majú mať odmenu 7€/hodina + rizikový príplatok 20€ za každý zachytený pozitívny prípad.) Dnes tomu dodala korunu veta: "Chceli by sme aspoň tie najrizikovejšie oblasti robiť vonku. Veríme, že nám bude počasie priať." Pokiaľ sa to nebude dať, pôjde o vetrané priestory (ktoré sa ešte len hľadajú). Nebude žiaden zoznam, každý môže ísť na najbližšiu (teda akúkoľvek) odbernú stanicu. Keďže ako dlhoročný predseda okrskovej volebnej komisie viem, aký chaos nastáva pri voľbách (teda nárazové nahromadenie ľudí, nervozita, čakanie), trošku sa obávam, ako to tak bude vyzerať a prebiehať. A to pripomínam, že v niektorých budovách sú viaceré okrsky v rámci jednej miestnosti (napríklad v jedálni, kultúrne centrá a podobne).

To, že tam je potom "trest" 10-dňovej karantény bude mnohým ľuďom asi vyhovovať, pretože predpokladám (ale kľudne ma opravte), že ak sa na nich bude automaticky pozerať ako na "pozitívnych" - tak by mali mať nárok na PN. Čiže to bude stáť ešte viac peňazí.

Ďalšia vec je presnosť testov, ale tu sa naozaj nechám rád poučiť. Je pravda, že citlivosť je na úrovni 96,52% a špecifikácia na úrovni 99,68%. Čo už som si ale nie istý (a to sa rád dozviem) - najmenšia koncentrácia pre zachytenie vírusu týmto testom by mala byť 1.25 X 103.2 TCID50/ml (podľa letáku) - znamená to teda, že to naozaj zachytí len tých, ktorí sú superšíriteľmi, alebo aj tých, ktorí sú len na začiatku/ už na konci. Pretože kľudne sa môže stať (najmä pri druhom testovaní), že sa človek nakazí v piatok, test to nezachytí, bude negatívny a v pondelok/utorok sa stane superšíriteľom. Bude mať príznaky, nemusí mať príznaky?

Ja chcem byť zodpovedný. Nosím rúško, umývam si ruky, dodržujem odstupy. Ale v aktuálnej situácií sa mi zdá zodpovednejšie na test neisť, ako ísť. A za to budem potrestaný 10-dňovým domácim väzením.